Дубль Вагнера Лав принес «Кайрату» победу над «Фолой» в плей-офф Лиги конференций
22:32
В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Кайрат» на выезде обыграл «Фолу» (4:1).
Дубль в составе победителей сделал Вагнер Лав. Ответный матч состоится 26 августа.
В другом матче «Базель» дома победил «Хаммарбю» (3:1)
Плей-офф. Путь чемпионов
Первый матч
«Фола» (Люксембург) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:4 (1:3)
Голы: Мустафич, 19 — Шушеначев, 28, Вангер Лав, 37, 70, с пенальти, Рикарду Алвеш, 43
19 августа. Эш-Сюр-Альцетте. Стадион «Emile Mayrisch».
Плей-офф
Первый матч
«Базель» (Швейцария) — «Хаммарбю» (Швеция) — 3:1 (1:0)
19 августа. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».
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