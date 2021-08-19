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Дубль Вагнера Лав принес «Кайрату» победу над «Фолой» в плей-офф Лиги конференций

22:32
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В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Кайрат» на выезде обыграл «Фолу» (4:1).

Дубль в составе победителей сделал Вагнер Лав. Ответный матч состоится 26 августа.

В другом матче «Базель» дома победил «Хаммарбю» (3:1)

Плей-офф. Путь чемпионов

Первый матч

«Фола» (Люксембург) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:4 (1:3)

Голы: Мустафич, 19 — Шушеначев, 28, Вангер Лав, 37, 70, с пенальти, Рикарду Алвеш, 43

19 августа. Эш-Сюр-Альцетте. Стадион «Emile Mayrisch».

Плей-офф

Первый матч

«Базель» (Швейцария) — «Хаммарбю» (Швеция) — 3:1 (1:0)

19 августа. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».

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Евгений Петров все материалы автора

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