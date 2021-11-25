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«Флора» победила «Партизан» в Лиге конференций

20:24
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«Флора» с минимальным счетом обыграла «Партизан» в матче Лиги конференций УЕФА.

Единственный гол встречи на 44-й минуте забил полузащитник «Флоры» Мартин Миллер.

«Флора» набрала пять очков и занимает третье место в группе B. «Партизан» имеет в активе семь очков и занимает вторую позицию.

Лига конференций. Группа B
25 нояб, 18:30. A. Le Coq Arena (Lillekula Arena) (Таллин)
Флора
1:0
Партизан
Голы
Миллер, 44 (1:0)
Флора
Игонен Кууск Лукка (Калласте, 79 ) Пюрг Лиландер Миллер (Васильев, 72 ) Соометс (Шайн, 79 ) Поом Аллику (Ойямаа, 58 ) Зенев Кураксин (Саппинен, 58 )
Партизан
Попович Саничанин Милькович Урошевич Милетич Зджелар Шчекич (Павлович, 57) Пантич (Йоич, 57) Мениг (Маркович, 57) Рикарду Гомеш (Милованович, 74) Йович (Лутовац, 57)
Предупреждения
Зенев 31, Саппинен 69  -  Йович 51
Судьи
Харви

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Екатерина Савостина все материалы автора
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