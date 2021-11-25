«Флора» победила «Партизан» в Лиге конференций
20:24
«Флора» с минимальным счетом обыграла «Партизан» в матче Лиги конференций УЕФА.
Единственный гол встречи на 44-й минуте забил полузащитник «Флоры» Мартин Миллер.
«Флора» набрала пять очков и занимает третье место в группе B. «Партизан» имеет в активе семь очков и занимает вторую позицию.
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