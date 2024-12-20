«Фиорентина» и «Витория Гимарайнш» не выявили победителя. Обе команды вышли в плей-офф Лиги конференций

«Фиорентина» сыграла вничью с «Виторией Гимарайнш» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1. Полузащитник Густаво на 33-й минуте вывел португальскую команду вперед. «Фиалки» отыгрались в концовке благодаря голу Роландо Мандрагоры.

«Витория» и «Фиорентина» заняли 2-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно и вышли в плей-офф.

«Юргорден» переиграл «Легию» (3:1) в матче, который был в начале прерван из-за перфоманса фанатов. Оба клуба вышли в плей-офф, заняв 5-е и 7-е места соответственно.

«Рапид» разгромил «Копенгаген» (3:0) и занял 4-е место в общем этапе, набрав 13 очков. Также в Топ-8 вошли «Лугано», сыгравший вничью с «Пафосом» (2:2), и «Серкль Брюгге», который не смог в последнем туре обыграть «Истанбул ББ» (1:1).

В других матчах «Ягелония» и «Олимпия» не выявили победителя (0:0), «Целе» победил «ТНС» (3:2), «Хартс» и «Петрокуб» поделили очки (2:2), «Мольде» выиграл у «Млады» (4:3), «Ларн» обыграл «Гент» (1:0), «Бетис» одержал победу над ХИК (1:0), АПОЭЛ и «Астана» сыграли вничью (1:1).