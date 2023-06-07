«Фиорентина» — «Вест Хэм»: лондонцы с пенальти открыли счет в финале Лиги конференций

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«Вест Хэм» с пенальти открыл счет в матче против «Фиорентины» финале Лиги конференций — 1:0.

На 60-й минуте арбитр встречи после просмотра ВАР назначил одиннадцатиметровый в ворота итальянской команды. Рукой сыграл защитник флорентийцев Кристиано Бираги.

С точки отличился Саид Бенрама.

Игра проходит на «Фортуна Арена» в Праге (Чехия).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фиорентина» — «Вест Хэм».