«Фиорентина» попросила перенести отборочный матч Лиги конференций на другой стадион

«Фиорентина» попросила изменить место проведения домашнего матча 4-го отборочного раунда Лиги конференций в связи с реконструкцией стадиона «Артемио Франки«, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, игра может пройти на стадионе «Мапеи» в Реджо-Эмилии. Она состоится 21 или 28 августа.

«Фиорентине» ранее разрешили провести игры первых двух туров серии А в сезоне-2025/26 на выезде.

В сезоне-2024/25 «Фиорентина» дошла до полуфинала Лиги конференций, в котором уступила «Бетису».