«Фиорентина» не смогла выйти из группы Лиги конференций с первого места

«Фиорентина» не смогла выйти в плей-офф Лиги конференций с первого места в своей группе.

В последнем, 6-м туре групповой стадии итальянская команда обыграла РФШ со счетом 3:0. В параллельной встрече «Истанбул Башакшехир» победил «Хартс» (3:1).

«Истанбул Башакшехир» и «Фиорентина» набрали по 13 очков, однако турецкий клуб занял первое место в группе A благодаря результатам очных встреч между командами.

«Фиорентина» стала второй и сыграет в 1/16 финала Лиги конференций, а «Истанбул Башакхешир» прошел в 1/8 финала турнира.