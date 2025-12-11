«Фиорентина» — «Динамо» (Киев): онлайн-трансляция матча Лиги конференций
«Фиорентина» и «Динамо» (Киев) сыграют в Лиге конференций 11 декабря
«Фиорентина» и «Динамо» Киев сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 11 декабря. Матч на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) начнется в 20.45 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Фиорентина» — «Динамо» Киев можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире трансляция игры во Флоренции доступна на онлайн-платформе Okko (контент кинотеатра можно смотреть по подписке).
«Фиорентина» в 4-м туре общего этапа уступила АЕКу (0:1) и набрала 6 очков. У киевского «Динамо» — 3 очка, предыдущим соперником динамовцев была «Омония» (0:2).
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