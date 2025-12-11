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11 декабря 2025, 18:00

«Фиорентина» — «Динамо» (Киев): онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Фиорентина» и «Динамо» (Киев) сыграют в Лиге конференций 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Фиорентина» и «Динамо» Киев сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 11 декабря. Матч на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) начнется в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Фиорентина» — «Динамо» Киев можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур.
11 декабря 2025, 20:45. Артемио Франки (Флоренция)
Фиорентина
2:1
Динамо К

В прямом эфире трансляция игры во Флоренции доступна на онлайн-платформе Okko (контент кинотеатра можно смотреть по подписке).

«Фиорентина» в 4-м туре общего этапа уступила АЕКу (0:1) и набрала 6 очков. У киевского «Динамо» — 3 очка, предыдущим соперником динамовцев была «Омония» (0:2).

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Лига конференций
ФК Динамо (Киев)
ФК Фиорентина
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