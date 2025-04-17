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«Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Целе» и вышла в полуфинал Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фиорентина» — «Целе».
Фото Reuters

«Фиорентина» на своем поле сыграла вничью со словенским «Целе» в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций — 2:2.

На 37-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Роландо Мандрагора. После этого гости сумели отыграться и выйти вперед — по голу забили Алеша Матко (54-я минута)) и Клемен Неманьич (65-я). Ничью флорентийцам принес гол Мойзе Кина на 67-й минуте.

Российский полузащитник «Целе» Никита Иосифов провел всю игру на скамейке запасных.

«Фиорентина» одержала победу по сумме двух матчей (первая игра — 2:1) и вышла в полуфинал Лиги конференций. Там команда Раффаэле Палладино встретится с «Бетисом».

Лига конференций. 1/4 финала.
17 апреля, 19:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:2
Целе

Источник: Сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол
Лига конференций
ФК Фиорентина
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