«Фиорентина» сыграет с «Бетисом» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2024/25 в четверг, 8 мая. Игра состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Фиорентина» — «Бетис» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига конференций. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)

Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Бетиса».

Финал Лига конференций состоится 28 мая на стадионе «Вроцлав» в Вроцлаве (Польша).

