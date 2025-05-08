Футбол
8 мая, 08:10

«Фиорентина» — «Бетис»: время начала матча Лиги конференций и где смотреть трансляцию

«Фиорентина» сыграет с «Бетисом» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций 8 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Раффаэле Палладино, главный тренер «Фиорентины».
Фото Global Look Press

«Фиорентина» сыграет с «Бетисом» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2024/25 в четверг, 8 мая. Игра состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Фиорентина» — «Бетис» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига конференций. 1/2 финала.
08 мая, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:2
Бетис

Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Бетиса».

Финал Лига конференций состоится 28 мая на стадионе «Вроцлав» в Вроцлаве (Польша).

Лига конференций УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига конференций
ФК Бетис
ФК Фиорентина
