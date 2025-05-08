«Фиорентина» и «Бетис» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги конференций

«Фиорентина» и «Бетис» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги конференций в четверг, 8 мая. Игра во Флоренции (Италия) на стадионе «Артемио Франки» начнется в 22.00 по московскому времени.

Первый матч между соперниками в Севилье 1 мая завершился победой хозяев — 2:1.

Ключевые события и результат игры «Фиорентина» — «Бетис» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига конференций. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)

Матч в Севилье в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Во втором полуфинале встречаются «Челси» и «Юргорден» (первый матч в Стокгольме — 1:4, ответная игра — 8 мая в Лондоне).

Финал Лиги конференций-2024/25 пройдет 28 мая на стадионе «Вроцлав Стэдиум» во Вроцлаве (Польша).