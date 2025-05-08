«Фиорентина» — «Бетис»: трансляция матча Лиги конференций начнется в 22.00 мск
«Фиорентина» и «Бетис» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги конференций в четверг, 8 мая. Игра во Флоренции (Италия) на стадионе «Артемио Франки» начнется в 22.00 по московскому времени.
Первый матч между соперниками в Севилье 1 мая завершился победой хозяев — 2:1.
Ключевые события и результат игры «Фиорентина» — «Бетис» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.
Матч в Севилье в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.
Во втором полуфинале встречаются «Челси» и «Юргорден» (первый матч в Стокгольме — 1:4, ответная игра — 8 мая в Лондоне).
Финал Лиги конференций-2024/25 пройдет 28 мая на стадионе «Вроцлав Стэдиум» во Вроцлаве (Польша).
