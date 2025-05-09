Футбол
9 мая, 00:43

«Бетис» сыграл вничью с «Фиорентиной» и вышел в финал Лиги конференций, Антони забил гол и сделал голевую передачу

Гол и голевая передача Антони вывели «Бетис» в финал Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
Антони.
Фото Reuters

«Бетис» в дополнительное время ушел от поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций с «Фиорентиной» — 2:2. Игра прошла в Италии на стадионе «Артемио Франки».

На 30-й минуте испанская команда открыла счет — отличился бразильский вингер Антони. В конце первого тайма Робин Госенс за 8 минут оформил дубль и вывел «фиалок» вперед. Во второй половине голов забито не было.

Так как первый матч «Бетис» выиграл со счетом 2:1, команды сыграли еще два тайма по 15 минут. На 97-й минуте Абде Эззалзули с передачи Антони сравнял счет, что позволило «Бетису» выиграть по сумме двух встреч.

В финале Лиги конференций «Бетис» встретится с «Челси». Матч состоится 28 мая в Вроцлаве.

Лига конференций. 1/2 финала.
08 мая, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:2
Бетис
«МЮ» и «Тоттенхэм» могут спасти сезон в финале Лиги Европы, «Челси» сразится за Лигу конференций с ярким «Бетисом»
  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Фиорентина лоханулась, но с другой стороны они прошлые два финала ЕК профукали, хватит с них. Пусть Бетис сыграет. Это пожалуй справедливо.

    09.05.2025

  • Секир-башка

    Жаль фиалок.

    09.05.2025

