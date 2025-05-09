«Бетис» сыграл вничью с «Фиорентиной» и вышел в финал Лиги конференций, Антони забил гол и сделал голевую передачу

«Бетис» в дополнительное время ушел от поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций с «Фиорентиной» — 2:2. Игра прошла в Италии на стадионе «Артемио Франки».

На 30-й минуте испанская команда открыла счет — отличился бразильский вингер Антони. В конце первого тайма Робин Госенс за 8 минут оформил дубль и вывел «фиалок» вперед. Во второй половине голов забито не было.

Так как первый матч «Бетис» выиграл со счетом 2:1, команды сыграли еще два тайма по 15 минут. На 97-й минуте Абде Эззалзули с передачи Антони сравнял счет, что позволило «Бетису» выиграть по сумме двух встреч.

В финале Лиги конференций «Бетис» встретится с «Челси». Матч состоится 28 мая в Вроцлаве.