«Фиорентина» и «Бетис» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги конференций в четверг, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Фиорентина» — «Бетис» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», контент стримингового сервиса доступен по подписке. Сервис также проведет перекличку ответных полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций в формате мульткаста (лучшие моменты игрового вечера в одном окне).

Первая игра «Фиорентины» и «Бетиса» завершилась победой севильского клуба на своем поле со счетом 2:1. Победитель этого противостояния в финале встретится с «Челси» или «Юргорденом» (первый матч — 4:1 в пользу лондонцев).