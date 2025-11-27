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27 ноября 2025, 20:20

«Фиорентина» — АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Фиорентина» и АЕК встретятся в матче общего этапа Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Фиорентина» (Италия) и АЕК (Греция) встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Фиорентина» — АЕК можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. Артемио Франки (Флоренция)
Фиорентина
0:1
АЕК

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В трех турах общего этапа Лиги конференций «Фиорентина» набрала шесть очков, АЕК — четыре очка. В третьем туре «Фиорентина» уступила «Майнцу» со счетом 1:2, а АЕК сыграл вничью с «Шэмрок Роверс» (1:1).

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