«Фиорентина» и АЕК встретятся в матче общего этапа Лиги конференций

«Фиорентина» (Италия) и АЕК (Греция) встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Фиорентина» — АЕК можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.

27 ноября 2025, 23:00. Артемио Франки (Флоренция)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В трех турах общего этапа Лиги конференций «Фиорентина» набрала шесть очков, АЕК — четыре очка. В третьем туре «Фиорентина» уступила «Майнцу» со счетом 1:2, а АЕК сыграл вничью с «Шэмрок Роверс» (1:1).