«Фейеноорд», «Копенгаген», «Базель» и «Ренн» вышли в 1/8 финала Лиги конференций

Завершились матчи 6-го тура группового турнира Лиги конференций.

В группе Е «Фейеноорд» обыграл «Маккаби» (2:0) и стал первым, получив путевку в 1/8 финала. Пражская «Славия» сыграла вничью с берлинским «Унионом» (1:1) и заняла второе место, дающее выход в 1/16 финала.

В группе F «Копенгаген» ранее уже гарантировал себе выход в плей-офф с первого места, но в заключительной встрече обыграл «Слован» (2:0). ПАОК переиграл «Линкольн Ред Импс» (2:0) и поднялся на второе место в группе, получив путевку в 1/16 финала.

В группе G матч «Тоттенхэм» — «Ренн» был перенесен. Французская команда уже гарантировала себе первую строчку. «Витесс» обыграл «Муру» (3:1) и поднялся на второе место, но «шпоры» могут его обойти, если одержат победу.

В группе H ранее уже «Базель» обыграл «Карабах» (3:0). Швейцарская команда стала первой, а азербайджанская — второй. «Омония» и «Кайрат» поделили очки — 1:1.