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Федотов считает, что «Сочи» заслуженно победил в матче Лиги конференций против «Кешлы»

23:14
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победный матч команды с «Кешлы» (4:2) в квалификационном раунде Лиги конференций.

«Думаю, что «Сочи» контролировал игру от начала и до конца, за исключением тех моментов, когда нас обыгрывали — Силва дважды классно разобрался, обыграл половину команды, сошлемся на непривычное искусственное поле. Но тем не менее главный тренер не может быть доволен, когда команда пропускает голы, находясь в полном составе в обороне, это недопустимые вещи. Но сегодня мы все-таки смогли забить и заслуженно победили», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Сегодня, 29 июля, «Сочи» в гостях обыграл «Кешлы» со счетом 4:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. В первой игре «Сочи» обыграл азербайджанский клуб со счетом 3:0. Соперник по 3-му раунду станет известен сегодня.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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