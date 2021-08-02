Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

Федотов — о матче с «Партизаном»: «Намечается очень хорошее противостояние»

23:07
Теги:

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги конференций против «Партизана».

«Нас ожидает очень непростой соперник, один из лидеров сербского чемпионата. Флагман сербского футбола. Намечается очень хорошее противостояние. Наша задача — хорошо восстановиться, на что мы и потратим ближайшие дни.

Единственное, обидно, что нас не будут поддерживать болельщики. Мы, к сожалению, этого лишены», — приводит слова тренера сочинцев Instagram «Ахмата».

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между российским клубом «Сочи» и сербским «Партизаном» пройдет без болельщиков на трибунах.

Встреча состоится 5 августа на стадионе «Фишт». Ответная игра пройдет в Сербии 12 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Боец закинул соперника на спину и станцевал лезгинку. Это было во время поединка
Медальный прогноз Олимпиады на 3 августа: одно золото для России уже будет счастьем
«Он меня очень подвел, и не только меня...» За наших борцов-классиков на Олимпиаде тревожно — успех недалеко, но и провал тоже
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд