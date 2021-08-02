Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги конференций против «Партизана».

«Нас ожидает очень непростой соперник, один из лидеров сербского чемпионата. Флагман сербского футбола. Намечается очень хорошее противостояние. Наша задача — хорошо восстановиться, на что мы и потратим ближайшие дни.

Единственное, обидно, что нас не будут поддерживать болельщики. Мы, к сожалению, этого лишены», — приводит слова тренера сочинцев Instagram «Ахмата».

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между российским клубом «Сочи» и сербским «Партизаном» пройдет без болельщиков на трибунах.

Встреча состоится 5 августа на стадионе «Фишт». Ответная игра пройдет в Сербии 12 августа.