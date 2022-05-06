Организованные фанаты «Марселя» приготовили масштабный перформанс к ответному матчу 1/2 финала Лиги конференций с «Фейеноордом». На своей трибуне за воротами стадиона «Велодром» болельщики хозяев выложили огромную надпись «УЕФА — мафия».

Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия». Фото AFP

Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия». Фото AFP

Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия». Фото AFP

С выходом команд на поле перед началом игры фанаты зажгли файеры. Во время грандиозного пирошоу надпись сначала подсветилась красным светом, а потом вся трибуна скрылась в дыму.

В день и накануне матча в Марселе фанаты хозяев отметились рядом жестоких нападений на болельщиков из Англии.