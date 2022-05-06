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«УЕФА — мафия». Масштабный перфоманс и пирошоу в Марселе

Фанаты «Марселя» выложили «УЕФА — мафия» и устроили масштабное пирошоу на матче Лиги конференций
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Болельщики «Марселя» выложили огромную надпись «УЕФА — мафия».
Фото AFP
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия».
Фото AFP
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия».
Фото AFP
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия».
Фото AFP
Последствия файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия».
Фото AFP
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Организованные фанаты «Марселя» приготовили масштабный перформанс к ответному матчу 1/2 финала Лиги конференций с «Фейеноордом». На своей трибуне за воротами стадиона «Велодром» болельщики хозяев выложили огромную надпись «УЕФА — мафия».

Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия». Фото AFP
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия».
Фото AFP
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия». Фото AFP
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия».
Фото AFP
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия». Фото AFP
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия».
Фото AFP

С выходом команд на поле перед началом игры фанаты зажгли файеры. Во время грандиозного пирошоу надпись сначала подсветилась красным светом, а потом вся трибуна скрылась в дыму.

В день и накануне матча в Марселе фанаты хозяев отметились рядом жестоких нападений на болельщиков из Англии.

ФК Марсель
УЕФА
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