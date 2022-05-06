«УЕФА — мафия». Масштабный перфоманс и пирошоу в Марселе
Фанаты «Марселя» выложили «УЕФА — мафия» и устроили масштабное пирошоу на матче Лиги конференций
Организованные фанаты «Марселя» приготовили масштабный перформанс к ответному матчу 1/2 финала Лиги конференций с «Фейеноордом». На своей трибуне за воротами стадиона «Велодром» болельщики хозяев выложили огромную надпись «УЕФА — мафия».
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия».
Фото AFP
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия».
Фото AFP
Файершоу болельщиков «Марселя» с надписью «УЕФА — мафия».
Фото AFP
С выходом команд на поле перед началом игры фанаты зажгли файеры. Во время грандиозного пирошоу надпись сначала подсветилась красным светом, а потом вся трибуна скрылась в дыму.
OM — Feyenoord #UEFAMAFIA #tifo Virage Sud #fumis #VirageSud #VirageDep? #UltrasMarseille #SW87 #CU84 #ultras #OMFEY #Marseille #OMFeyenoord ?#UEFA pic.twitter.com/ucXlsqt9FO— ultras1899 (@ultras1899_) May 6, 2022
В день и накануне матча в Марселе фанаты хозяев отметились рядом жестоких нападений на болельщиков из Англии.
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