Мареска: «Теперь у «Челси» есть почти 20 дней на подготовку к финалу»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Юргорденом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Я очень рад, работа сделана, и теперь у нас есть почти 20 дней на подготовку к финалу. Надеюсь, мы сможем выиграть этот трофей. Мы в хорошем состоянии, у нас хорошая серия результатов. Но теперь нас ждет матч менее чем через 72 часа, так что мы должны сосредоточиться на нем. [Выездная игра с «Ньюкаслом"] - это очень важная игра. У нас еще три встречи, и все они значимы», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

«Челси» в финале Лиги конференций-2025 сыграет против «Бетиса» на стадионе «Вроцлац» в среду, 28 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги Европы-2025/26.