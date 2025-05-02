Футбол
2 мая, 01:56

Мареска: «Челси» не должен расслабляться после 4:1 с «Юргорденом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Энцо Мареска.
Фото Reuters

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Юргорденом» (4:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Хороший результат, но у нас есть опыт игры с «Легией». Там мы тоже вели 3:0 после первого матча, но в ответной игре возникли проблемы, поэтому нам нельзя терять концентрацию.

Мы хорошо играли в течение 60-70 минут. Концовку провели не так мощно. Наверное, потому что вели в три или четыре мяча. Мы не должны расслабляться. Нужно сохранять высокий уровень, иначе могут возникнуть проблемы. Мы проделали хорошую работу. Теперь нужно закончить начатое у себя дома», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

Ответная игра состоится в Англии в следующий четверг, 8 мая. Начало матча — 22:00 по московскому времени.

«МЮ» и «Челси» одной ногой в финале, у «Буде-Глимт» и Хайкина есть шанс на исторический прорыв
Источник: Официальный сайт УЕФА
