Мареска: «Трофей Лиги конференций может стать посланием: «Челси» вернулся»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед ответным матчем против «Юргордена» в полуфинале Лиги конференций заявил, что хочет выиграть трофей.

«Трофей Лиги конференций может стать посланием: «Челси» вернулся! Эта победа может стать хорошей отправной точкой для формирования победного менталитета и завоевания титулов. Одно дело, когда ты просто участивуешь в турнире, и совсем другое, когда тебя считают фаворитом на победу, в связи с чем ты испытываешь давление», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

Также он отметил, что после победы в первом матче со счетом 4:1 могут возникнуть проблемы с мотивацией у игроков.

«Самое главное — убедить игроков, что легких матчей не бывает. Мы вспоминали ответный матч против «Легии», в котором мы испытывали проблемы, уступили и могли пропустить больше голов. Все не так просто, но мы все же постараемся победить», — добавил Мареска.

Ответный матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в четверг, 8 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.