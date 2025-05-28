Мареска: «Лига конференций важна»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед финалом Лиги конференций против «Бетиса» отметил, что английская команда должна продемонстрировать стремление к победе.

«Настроение хорошее. Но мы знаем, что финал — нечто: это одна игра, и случиться может все, что угодно. Я уже несколько раз говорил, что для меня этот сезон уже хороший, и он может стать очень хорошим, если мы займем место в первой четверке или пятерке. Первая цель достигнута: мы выполнили ее в прошлое воскресенье. А шанс выполнить вторую задачу — вот он.

Лига конференций важна. Если нам удается победить, это хорошо, потому что мы продолжаем формировать менталитет победителей. Вы не можете его сформировать, если не выигрываете матчи. Завтра мы должны снова продемонстрировать стремление к победе», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

Матч «Бетис» — «Челси» пройдет в среду, 28 мая, на «Тарчиньски Арене» во Вроцлаве и начнется в 22.00 по московскому времени.