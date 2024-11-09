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Байдачный — о поражении минского «Динамо» от «Легии»: «Не ожидал разгрома»

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Бывший главный тренер минского «Динамо» Анатолий Байдачный прокомментировал разгромное поражение команды в матче 3-го тура Лиги конференций УЕФА с «Легией» (0:4).

«Не ожидал, конечно, разгромного поражения. А кто ожидает такого? «Легия» — это не самый сильный соперник. Польские клубы выигрывают Лигу чемпионов или доходят до высоких стадий, что ли? Нет, конечно!» — цитирует Байдачного Legalbet.

Минская команда не набрала очков и занимает 34-е место в турнирной таблице, а «Легия» с 9-ю очками расположилась на 2-й строчке. 29 ноября «Динамо» ожидает встреча с «Копенгагеном», матч стартует в 20:45 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Футбол
Лига конференций
ФК Динамо (Минск)
ФК Легия
Анатолий Байдачный
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