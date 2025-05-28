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Ачимпонг: «Очень рад, что потенциально могу стать частью истории «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Челси» Джош Ачимпонг перед финалом Лиги конференций против «Бетиса» отметил, что рад шансу стать частью историю.

«Я очень рад, что потенциально могу стать частью истории. Жду матча с большим нетерпением. Эта победа стала бы для меня большим достижением как для выпускника академии. Я смогу сказать, что взял трофей с главной командой. Это было бы потрясающе!» — цитирует пресс-служба УЕФА Ачеампонга.

Матч «Бетис» — «Челси» пройдет в среду, 28 мая, на «Тарчиньски Арене» во Вроцлаве и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
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ФК Челси
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