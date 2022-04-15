Дзаньоло считает, что «Рома» безупречно сыграла с «Буде-Глимтом»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Сегодня мы безупречно сыграли как в защите, так и в нападении. Мы порадуемся сегодняшней победой, а затем будем готовиться к полуфиналу. Рад, что помог команде победить, особенно перед болельщиками, которые поддерживали нас всю дорогу. Но мы на этом не остановимся», — цитирует пресс-служба УЕФА Дзаньоло.

«Рома» проиграла в первой встрече со счетом 1:2, поэтому благодаря крупной победе в ответной игре вышла в в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против «Лестера».