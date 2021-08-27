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Дзаньоло расплакался после гола «Трабзноспору»

05:09
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло расплакался после гола «Трабзноспору» в матче Лиги конференций (3:0). Для итальянца, который вернулся в строй после второго разрыва крестообразных связок, это был первый гол за 400 дней.

«Да, это было похоже на конец света. Но я все еще здесь! Спасибо вам всем! Я вернулся», — написал Дзаньоло в Instagram.

Публикация от NZ22 (@nicolozaniolo)

Напомним, Дзаньоло получил травму в матче против «Ювентуса» в январе 2020 года и выбыл до конца сезона. Затем он вернулся в строй, но получил еще одну травму передней крестообразной связки во время игры за сборную Италии в сентябре.

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Евгений Козинов все материалы автора

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