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Дубль Тила принес «Фейеноорду» победу над «Люцерном» в матче Лиги конференций

23:26
Гус Тил (в центре). Фото ФК «Фейеноорд».
Гус Тил (в центре). Фото ФК «Фейеноорд».
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«Фейеноорд» обыграл на выезде «Люцерн» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Голландский клуб одержал победу со счетом 3:0.

Дубль оформил полузащитник Гус Тил, который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Спартаку».

Лига конференций

3-й отборочный раунд

«Люцерн» (Швейцария) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 0:3 (0:2)

5 августа. Люцерн. Стадион «Свисспорарена».

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Иван Шитик все материалы автора

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