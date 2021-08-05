Дубль Тила принес «Фейеноорду» победу над «Люцерном» в матче Лиги конференций
23:26
«Фейеноорд» обыграл на выезде «Люцерн» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Голландский клуб одержал победу со счетом 3:0.
Дубль оформил полузащитник Гус Тил, который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Спартаку».
Лига конференций
3-й отборочный раунд
«Люцерн» (Швейцария) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 0:3 (0:2)
5 августа. Люцерн. Стадион «Свисспорарена».
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