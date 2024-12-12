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Лига конференций: минское «Динамо» победило «Ларн», «Фиорентина» забила 7 мячей ЛАСКу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Минское «Динамо» дома победило североирландский «Ларн» в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций — 2:0.

По голу у хозяев забили Алексей Гаврилович (пенальти, 67-я минута) и Глеб Жердев (73-я).

Гости остались в меньшинстве в концовке — на 90+2-й минуте красную карточку получил Киан Болджер.

Белорусская команда одержала первую победу в Лиге конференций и с 3 очками поднялась на 33-е место в таблице. «Ларн» (0) остается единственной командой без очков и замыкает таблицу общего этапа.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Mehdi Huseynzade (Сумгаит)
Динамо Мн
2:0
Ларн

В параллельном матче «Фиорентина» разгромила австрийский ЛАСК — 7:0. Дубль оформил Риккардо Соттиль. По голу забили Жонатан Иконе, Амир Ричардсон, Роландо Мандрагора, Филип Стойкович и Альберт Гудмундссон.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
7:0
ЛАСК

В других встречах «Копенгаген» победил «Хартс» (2:0), армянский «Ноа» уступил АПОЭЛу (1:3), «Бетис» на выезде победил молдавский «Петрокуб» (1:0), ХИК и «Мольде» сыграли вничью (2:2), «Башакшехир» обыграл «Хайденхайм» (3:1), «Лугано» победил «Легию» (2:1), а «Серкль Брюгге» разгромил словенскую «Олимпию» (4:1).

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
2:0
Хартс
Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Ноа
1:3
АПОЭЛ
Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Zimbru (Кишинев)
Петрокуб
0:1
Бетис
Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Bolt Arena (Хельсинки)
ХИК
2:2
Мольде
Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Basaksehir Fatih Terim Stadium (Стамбул)
Истанбул Башакшехир
3:1
Хайденхайм
Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
1:2
Лугано
Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Stozice Stadium (Любляна)
Олимпия Л
1:4
Серкль Брюгге

Футбол
Лига конференций
ФК АПОЭЛ
ФК Бетис
ФК Динамо (Минск)
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Копенгаген
ФК ЛАСК
ФК Легия
ФК Мольде
ФК Олимпия (Любляна)
ФК Серкль Брюгге
ФК Фиорентина
ФК Хартс
ФК ХИК
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