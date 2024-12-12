Футбол
Лига конференций
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 19:00

«Динамо» Минск — «Ларн»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Динамо» Минск и «Ларн» встретятся в матче Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images

Минское «Динамо» и «Ларн» сыграют в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций в четверг, 12 декабря. Игра пройдет на нейтральном поле в Сумгаите (Азербайджан) и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс.

С ключевыми событиями игры «Динамо» Минск — «Ларн» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Mehdi Huseynzade (Сумгаит)
Динамо Мн
Ларн

«Динамо» и «Ларн» замыкают турнирную таблицу Лиги конференций, не набрав в общем этапе ни одного очка. В 4-м туре «Динамо» проиграло «Копенгагену», а «Ларн» — «Олимпии».

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 команд, каждая из которых сыграет в шести матчах.

Футбол
Лига конференций
ФК Динамо (Минск)
Читайте также
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
«Химки» могут сняться с РПЛ? Как тогда изменится турнирная таблица?
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Популярное видео
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Юргорден» в меньшинстве удержал победу над «Викингуром» в Лиге конференций

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости