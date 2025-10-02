Футбол
Сегодня, 17:55

«Динамо» Киев — «Кристал Пэлас»: трансляция матча Лиги конференций онлайн

«Динамо» Киев и «Кристал Пэлас» встретятся в матче Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Динамо» Киев и «Кристал Пэлас» встретятся в матче первого тура общего Лиги конференций УЕФА в четверг, 2 октября. Игра пройдет на нейтральном стадионе «Арена Люблин» в Польше, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Динамо» Киев — «Кристал Пэлас» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур.
02 октября, 19:45. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
Кристал Пэлас

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 клубов, которые проведут по шесть матчей. Восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала турнира, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф.

