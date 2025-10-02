Футбол
Сегодня, 21:42

«Кристал Пэлас» одержал победу на старте общего этапа Лиги конференций

Алина Савинова

«Кристал Пэлас» на выезде победил киевское «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций — 2:0. Игра прошла на нейтральном стадионе «Арена Люблин» в Польше.

Счет на 31-й минуте открыл Даниель Муньос. На 58-й минуте Эдди Нкетиа увеличил преимущество гостей. Две результативные передачи на свой счет записал Ереми Пино.

На 76-й минуте Борна Соса получил вторую желтую карточку и оставил английскую команду в меньшинстве.

Следующий матч в Лиге конференций «Кристал Пэлас» проведет против АЕКа, а киевское «Динамо» встретится с «Самсунспором». Обе игры пройдут 23 октября.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур.
02 октября, 19:45. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
0:2
Кристал Пэлас
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур.
02 октября, 19:45. Stade de la Tuiliere (Лозанна)
Лозанна
3:0
Брейдаблик
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур.
02 октября, 19:45. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:0
Шкендия
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур.
02 октября, 19:45. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)
Ноа
1:0
Риека

