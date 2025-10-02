«Кристал Пэлас» одержал победу на старте общего этапа Лиги конференций
«Кристал Пэлас» на выезде победил киевское «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций — 2:0. Игра прошла на нейтральном стадионе «Арена Люблин» в Польше.
Счет на 31-й минуте открыл Даниель Муньос. На 58-й минуте Эдди Нкетиа увеличил преимущество гостей. Две результативные передачи на свой счет записал Ереми Пино.
На 76-й минуте Борна Соса получил вторую желтую карточку и оставил английскую команду в меньшинстве.
Следующий матч в Лиге конференций «Кристал Пэлас» проведет против АЕКа, а киевское «Динамо» встретится с «Самсунспором». Обе игры пройдут 23 октября.
