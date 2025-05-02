Футбол
2 мая, 13:56

Де Хеа — о голе Антони в его ворота: «Я 1000 раз тренировался с ним в «МЮ», и он ни разу не забивал правой ногой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Фиорентины» Давид Де Хеа с юмором прокомментировал гол вингера «Бетиса» Антони в первом матче между командами в полуфинале Лиги конференций.

«Фиорентина» на выезде уступила «Бетису» в четверг, 1 мая. Антони забил победный гол хозяев на 64-й минуте.

Ранее Де Хеа и Антони вместе выступали за «Манчестер Юнайтед», которому продолжает принадлежать бразилец.

«Я тренировался с ним 1000 раз, и он ни разу не забивал правой ногой на тренировке! Но теперь он уверен в себе и показывает, на что способен. Я рад за него, потому что он переживал трудные времена в «Юнайтед», а теперь показывает себя с лучшей стороны», — приводит слова Де Хеа Mirror.

Ответная игра между командами состоится во Флоренции 8 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

