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Црвена Звезда — Копенгаген: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию 22 октября 2026

«Црвена Звезда» — «Копенгаген»: трансляция матча

Валентина Глазко
редактор интернет отдела

«Црвена Звезда» и «Копенгаген» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.
22 октября, 19:45. Райко Митич (Белград)
Црвена Звезда
Копенгаген

Следить за ключевыми событиями встречи «Црвена Звезда» — «Копенгаген» можно в матч-центре «СЭ». Прямую онлайн-трансляцию игры в России покажет сервис Okko по платной подписке.

В 1-м туре общего этапа «Црвена Звезда» на выезде проиграла «Лугано» (2:3), а «Копенгаген» дома разгромил «Брагу» (3:0). Сербский клуб подходит ко второму туру без очков, датская команда набрала 3 очка.

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ФК Црвена Звезда
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