8 мая, 08:20

«Челси» — «Юргорден»: время начала матча Лиги конференций и где смотреть трансляцию

«Челси» и «Юргорден» сыграют в полуфинале Лиги конференций 8 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Челси» и «Юргорден» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций в четверг, 8 мая. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Челси» — «Юргорден» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Лига конференций. 1/2 финала.
08 мая, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Юргорден

Трансляция матча в Лондоне пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен по платной подписке.

Первый матч между соперниками состоялся 1 мая в Стокгольме и завершился победой лондонцев — 4:1.

Лига конференций
ФК Челси
ФК Юргорден
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Takayama

