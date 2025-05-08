«Челси» и «Юргорден» сыграют в полуфинале Лиги конференций 8 мая

«Челси» и «Юргорден» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций в четверг, 8 мая. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Челси» — «Юргорден» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Лига конференций. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

Трансляция матча в Лондоне пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен по платной подписке.

Первый матч между соперниками состоялся 1 мая в Стокгольме и завершился победой лондонцев — 4:1.