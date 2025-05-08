«Челси» и «Юргорден» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги конференций

«Челси» и «Юргорден» встретятся в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций в четверг, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Юргорден» можно также в нашем матч-центре.

Лига конференций. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

Матч в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

Первый матч полуфинала между соперниками состоялся в Стокгольме 1 мая, лондонцы победили со счетом 4:1. В другом полуфинале сыграют «Фиорентина» и «Бетис», первая встреча которых в Севилье завершилась победой хозяев — 2:1.

Финал Лиги конференций состоится 28 мая во Вроцлаве.