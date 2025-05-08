«Челси» обыграл «Юргорден» и вышел в финал Лиги конференций
«Челси» победил «Юргорден» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций — 1:0.
Полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл забил на 38-й минуте единственный гол в этой встрече.
Первый матч завершился победой лондонцев со счетом 4:1 (5:1 по сумме двух игр).
«МЮ» и «Тоттенхэм» могут спасти сезон в финале Лиги Европы, «Челси» сразится за Лигу конференций с ярким «Бетисом»
Финал Лиги конференций состоится во Вроцлаве (Польша) 28 мая. За трофей «Челси» поспорит с победителем матча «Фиорентина» — «Бетис».
Новости