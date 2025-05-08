«Челси» обыграл «Юргорден» и вышел в финал Лиги конференций

«Челси» победил «Юргорден» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций — 1:0.

Полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл забил на 38-й минуте единственный гол в этой встрече.

Первый матч завершился победой лондонцев со счетом 4:1 (5:1 по сумме двух игр).

Финал Лиги конференций состоится во Вроцлаве (Польша) 28 мая. За трофей «Челси» поспорит с победителем матча «Фиорентина» — «Бетис».