8 мая, 23:50

«Челси» обыграл «Юргорден» и вышел в финал Лиги конференций

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Футболисты «Челси» празднуют гол Кирнана Дьюсбери-Холла в ворота «Юргордена» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций 8 мая.
Фото Reuters

«Челси» победил «Юргорден» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций — 1:0.

Полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл забил на 38-й минуте единственный гол в этой встрече.

Первый матч завершился победой лондонцев со счетом 4:1 (5:1 по сумме двух игр).

«МЮ» и «Тоттенхэм» могут спасти сезон в финале Лиги Европы, «Челси» сразится за Лигу конференций с ярким «Бетисом»

Финал Лиги конференций состоится во Вроцлаве (Польша) 28 мая. За трофей «Челси» поспорит с победителем матча «Фиорентина» — «Бетис».

Лига конференций. 1/2 финала.
08 мая, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Юргорден
Лига конференций
ФК Челси
ФК Юргорден
  • samozvanets

    Вторым составом в полуфинале ЕК выходят в финал. Всё ок?

    09.05.2025

    • «Челси» — «Юргорден»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

    «Бетис» сыграл вничью с «Фиорентиной» и вышел в финал Лиги конференций, Антони забил гол и сделал голевую передачу

