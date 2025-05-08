«Челси» примет «Юргорден» в ответном матче полуфинала Лиги конференций в четверг, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Челси» — «Юргорден» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также проведет перекличку ответных полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций в формате мульткаста (лучшие моменты игрового вечера в одном окне).

Первая игра «Челси» и «Юргордена» неделю назал завершилась победой лондонцев в гостях со счетом 4:1. Победитель этого противостояния в финале турнира встретится с «Фиорентиной» или «Бетисом» (первый матч — 2:1 в Севилье в пользу испанского клуба).