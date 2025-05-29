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29 мая 2025, 01:35

«Челси» установил рекорд Лиги конференций по забитым голам

Игроки «Челси» празднуют победу в финале Лиги конференций.
Фото Reuters

«Челси» установил рекорд Лиги конференций по числу забитых голов. В этом розыгрыше турнира «синие» забили 42 гола.

В среду, 28 мая, «Челси» в финале турнира обыграл «Бетис» (4:1) и стал первой командой, которая выиграла все еврокубковые турниры: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков.

До этого лучший результат принадлежал «Фиорентине», которая забила 37 голов в Лиге конференций в сезоне-2022/23.

Лига конференций проводится с сезона-2021/22. Ранее трофей выигрывали «Рома» (2022), «Вест Хэм» (2023) и «Олимпиакос» (2024).
Полузащитник &laquo;Челси&raquo; Коул Палмер (с&nbsp;кубком) празднует победу в&nbsp;Лиге конференций.«Челси» взял Лигу конференций, разорвав «Бетис» во втором тайме. Все изменил гений Палмера

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ФК Челси
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