Футбол
Лига конференций
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Лига конференций

9 мая, 01:35

«Челси» сыграет с «Бетисом» в финале Лиги конференций

Определились финалисты Лиги конференций-2024/25
Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги конференций.
Фото AFP

В четверг, 8 мая, состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций. Таким образом, определились финалисты турнира.

«Челси» дважды обыграл «Юргорден» (4:1 и 1:0), а «Бетис» прошел «Фиорентину» (2:1 и 2:2). Испанская команда впервые сыграет в финале еврокубкового турнира, а «синие» могут стать первой командой, которая завоюет все четыре крупнейших еврокубковых трофея.

Финал пройдет в Польше на стадионе «Вроцлав». Матч состоится в среду, 28 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги Европы-2025/26.

Футболисты &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; празднуют победу над &laquo;Атлетиком&raquo; в&nbsp;ответном матче 1/2 финала Лиги Европы 8&nbsp;мая.«МЮ» и «Тоттенхэм» могут спасти сезон в финале Лиги Европы, «Челси» сразится за Лигу конференций с ярким «Бетисом»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига конференций
ФК Бетис
ФК Челси
Читайте также
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на полеты
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Синоптики спрогнозировали температуру до +2 градусов в Москве 19 ноября
Украинские СМИ сообщили о визите Ермака в Лондон для встречи с послом Залужным
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Клубы Англии уже установили "рекорд всех времен" по суммарному клубному коэффициенту в одном Евросезоне. И еще имеет три команды в финальных матчах, а значит, гарантированно общий результат в таблице УЕФА станет еше весомее.

    09.05.2025

    • «Бетис» сыграл вничью с «Фиорентиной» и вышел в финал Лиги конференций, Антони забил гол и сделал голевую передачу

    «Челси» — «Юргорден»: видеообзор матча Лиги конференций

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости