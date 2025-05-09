«Челси» сыграет с «Бетисом» в финале Лиги конференций

В четверг, 8 мая, состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций. Таким образом, определились финалисты турнира.

«Челси» дважды обыграл «Юргорден» (4:1 и 1:0), а «Бетис» прошел «Фиорентину» (2:1 и 2:2). Испанская команда впервые сыграет в финале еврокубкового турнира, а «синие» могут стать первой командой, которая завоюет все четыре крупнейших еврокубковых трофея.

Финал пройдет в Польше на стадионе «Вроцлав». Матч состоится в среду, 28 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги Европы-2025/26.