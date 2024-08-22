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«Челси» — «Серветт»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

«Челси» примет «Серветт» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций 22 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки «Челси».
Фото Reuters

«Челси» на своем поле примет «Серветт» в первом матче в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций в четверг, 22 августа. Встреча пройдет на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события игры Лиги конференций «Челси» — «Серветт» доступны в разделе «Матч-центр». В России официальных трансляций матча Лиги конференций не запланировано. Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте ФК «Челси» по подписке.

«Челси» стартовал в новом сезоне чемпионата Англии с поражения 0:2 от «Манчестер Сити». «Серветт» стартовал в квалификации Лиги Европы, но вылетел от первого же соперника. В чемпионате Швейцарии клуб находится на пятой строчке в таблице.

Футбол
Лига конференций
ФК Челси
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