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«Челси» — «Ноа»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги конференций

«Челси» сыграет с «Ноа» в Лиге конференций 7 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Энцо Фернандес, игрок ФК «Челси».
Фото Reuters

«Челси» примет «Ноа» в рамках 3-го тура Лиги конференций в четверг, 7 ноября. Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Челси» — «Ноа» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре общего этапа ЛК лондонский клуб победил «Панатинаикос» со счетом 4:1, ереванская команда проиграла «Рапиду» — 0:1.

Основная стадия Лиги конференций стартовала 3 октября 2024-го и завершится 28 мая 2025-го.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур
07 нояб, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ноа

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ФК Челси
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