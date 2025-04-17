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«Челси» — «Легия»: трансляция матча 1/4 финала Лиги конференций

«Челси» и «Легия» сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги конференций 17 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Челси» и «Легия» сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги конференций в четверг, 17 апреля. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) начинается в 22.00 по московскому времени.

Первый матч соперников в Варшаве 10 апреля завершился победой лондонцев со счетом 3:0.

Трансляцию матча проведет онлайн-кинотеатр «Okko» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). Платформа также запускает переклички вечерних игр Лиги Европы и Лиги конференций (лучшие моменты в одном окне).

Ключевые события и результаты игры «Челси» — «Легия» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига конференций. 1/4 финала.
17 апреля, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Легия

Победитель этого матча выйдет в полуфинал Лиги конференций на победителя пары «Юргорден» — «Рапид» (австрийцы на прошлой неделе выиграли первый матч со счетом 1:0).

Лига конференций
ФК Легия
ФК Челси
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