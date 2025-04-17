«Челси» проиграл «Легии», но вышел в полуфинал Лиги конференций

«Челси» на своем поле уступил «Легии» в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций — 1:2.

Гости открыли счет на 10-й минуте — с пенальти отличился Томаш Пекхарт. На 33-й минуте лондонцы отыгрались, забил Марк Кукурелья.

Победу польской команде принес гол Стива Капуади на 53-й минуте.

Лига конференций. 1/4 финала.

17 апреля, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

Команда Энцо Марески одержала победу по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) и вышла в полуфинал Лиги конференций. Там лондонцы сыграют с победителем пары «Рапид» — «Юргорден».