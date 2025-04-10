«Целе» — «Фиорентина»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
«Целе» и «Фиорентина» проведут первый матч в 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля
«Целе» и «Фиорентина» проведут первый матч 1/4 финала Лиги конференций в четверг, 10 апреля. Игра на стадионе «Здежеле» в Целе (Словения) начнется в 22.00 по московскому времени.
Трансляцию матча в Целе в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», ее контент доступен по подписке. Стриминговый сервис также запускает переклички вечерних игр (лучшие моменты в одном окне) Лиги Европы и Лиги конференций.
Отслеживайте ключевые события и результат игры «Целе» — «Фиорентина» в нашем матч-центре.
Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары в 1/2 финала Лиги конференций выйдет на победителя пары «Бетис» — «Ягеллония».
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