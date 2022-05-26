Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Ромы» в финале Лиги конференций над «Фейенордом» (1:0).

«Великий Жозе? Так оно и есть. Можем только порадоваться. Хотелось бы, что бы российские команды тоже сыграли в финале. Но в ситуации, которую мы имеем сейчас — это очень тяжело. Нас прессингуют по всем фронтам. Уровень Лиги конференций пока до нас недосягаем. Но к нему нужно стремиться, надо бороться. Важно понимать, что любой турнир дает возможность для прогресса и будущего. И «Зенит», и ЦСКА играли в финалах и побеждали. После этого многие игроки уезжали в Европу. Надо к этому стремиться», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Рома» стала первой победительницей Лиги конференций. Сезон 2021/2022 — дебютный для турнира.

Наставник итальянцев Жозе Моуринью выиграл все финалы еврокубков, до которых добирались его команды.