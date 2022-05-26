Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 00:18

Канчельскис — о финале Лиги конференций: «Уровень для нас пока недосягаем, но к нему нужно стремиться»

Канчельскис отреагировал на победу «Ромы» над «Фейенордом» в финале Лиги конференций
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Ромы» в финале Лиги конференций над «Фейенордом» (1:0).

«Великий Жозе? Так оно и есть. Можем только порадоваться. Хотелось бы, что бы российские команды тоже сыграли в финале. Но в ситуации, которую мы имеем сейчас — это очень тяжело. Нас прессингуют по всем фронтам. Уровень Лиги конференций пока до нас недосягаем. Но к нему нужно стремиться, надо бороться. Важно понимать, что любой турнир дает возможность для прогресса и будущего. И «Зенит», и ЦСКА играли в финалах и побеждали. После этого многие игроки уезжали в Европу. Надо к этому стремиться», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Рома» стала первой победительницей Лиги конференций. Сезон 2021/2022 — дебютный для турнира.

Наставник итальянцев Жозе Моуринью выиграл все финалы еврокубков, до которых добирались его команды.

Андрей Канчельскис
0
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Материалы сюжета: «Рома» — «Фейеноорд»: первый финал Лиги конференций
Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем
Мостовой назвал финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейенордом» невыразительным
Мхитарян из-за травмы не смог доиграть матч финала Лиги конференций
Финал Лиги конференций: «Рома» — «Фейеноорд», смотреть прямую трансляцию матча
«Рома» — «Фейеноорд»: где смотреть матч Лиги конференций 25 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги конференций 25 мая 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой назвал финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейенордом» невыразительным

Моуринью — второй тренер, который 5 раз выигрывал в главных европейских турнирах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости