«Будучност» — «Милсами»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги конференций
«Будучност» и «Милсами» встретятся в отборе Лиги конференций
«Будучност» из Черногории и «Милсами» из Молдавии встретятся в матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в среду, 23 июля. Игра будет проходить на стадионе «Под Горицом» в Подгорице и начнется в 22.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Будучност» — «Милсами» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
Ответный матч состоится в четверг, 31 июля, на стадионе «Дистрикт Спорт Комплекс» в Оргееве (Молдавия).
Оба клуба в июле выступали в отборе Лиги чемпионов и потерпели поражение в первом квалификационном раунде.
«Будучност» является действующим чемпионом Черногории. «Милсами» выиграл чемпионат Молдавии — 2024/25, опередив на одно очко «Шериф».
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4 авг 14:21
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