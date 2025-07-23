«Будучност» — «Милсами»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги конференций

«Будучност» и «Милсами» встретятся в отборе Лиги конференций

«Будучност» из Черногории и «Милсами» из Молдавии встретятся в матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в среду, 23 июля. Игра будет проходить на стадионе «Под Горицом» в Подгорице и начнется в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Будучност» — «Милсами» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов.

23 июля 2025, 22:00. Под Горицом (Подгорица)

Ответный матч состоится в четверг, 31 июля, на стадионе «Дистрикт Спорт Комплекс» в Оргееве (Молдавия).

Оба клуба в июле выступали в отборе Лиги чемпионов и потерпели поражение в первом квалификационном раунде.

«Будучност» является действующим чемпионом Черногории. «Милсами» выиграл чемпионат Молдавии — 2024/25, опередив на одно очко «Шериф».