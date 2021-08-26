«Буде-Глимт» и «Яблонец» пробились в групповой турнир Лиги конференций

«Буде-Глимт» победил «Жальгирис» (1:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.

Первый матч завершился вничью — 2:2. По сумме двух игр норвежский клуб пробился в групповой этап.

Также сыграет в основном турнире «Яблонец», который обыграл «Жилину» (3:0). В первой игре чешский клуб победил 5:1.

Лига конференций

Плей-офф. Путь чемпионов

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Жальгирис В» (Литва) — 1:0 (0:0)

Первый матч — 2:2

26 августа. Буде. Стадион «Аспмира».

Плей-офф

«Жилина» (Словакия) — «Яблонец» (Чехия) — 0:3 (0:1)

Первый матч — 1:5

26 августа. Жилина. Стадион «Pod Dubnon Stadion (MSK Zilina)»