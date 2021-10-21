«Буде-Глимт» разгромил «Рому» в Лиге конференций со счетом 6:1

«Буде-Глимт» выиграл у «Ромы» (6:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги конференций.

Хет-трик в составе победителей сделал Эрик Ботхейм. Также отличились Патрик Берг, Ола Сольбаккен и Амаль Пеллегрино. Весь матч в составе хозяев отыграл российский вратарь Никита Хайкин.

У гостей забил Карлес Перес. Экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов вышел на замену на 47-й минуте.

Норвежский клуб набрал семь очков и вышел на первое место в группе С. У «Ромы» шесть очков и второе место.

Лига конференций

Группа С

3-й тур

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Рома» (Италия) — 6:1 (2:1)

Голы: Ботхейм, 8 (1:0). Берг, 20 (2:0). Перес, 28 (2:1). Ботхейм, 52 (3:1). Сольбаккен, 71 (4:1). Пеллегрино, 78 (5:1). Ботхейм, 80 (6:1).

«Буде-Глимт»: Хайкин, Моэ, Лоде (Хейбротен, 81), Бьеркан, Сампстед, Фет (Ветлесен, 81), Конрадсен (Хаген, 90+2), Берг, Ботхейм, Пеллегрино (Кумсон, 87), Сольбаккен (Мугиша, 87).

«Рома»: Руй Патрисиу, Кумбулла, Роджер Ибаньес, Калафьори, Рейнолдс, Диавара (Пеллегрини, 60), Вильяр (Мхитарян, 47), Дарбо (Кристанте, 46), Эль-Шаарави (Абрахам, 60), Майораль (Шомуродов, 47), Перес.

Предупреждения: Дарбо, 33. Лоде, 37.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

21 октября. Буде. Стадион «Аспмира».