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Сегодня, 16:00

«Бранн» — «Астана»: прямая трансляция матча Лиги конференций

«Бранн» сыграет с «Астаной» в матче квалификации Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Астана&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Астана&quot;

«Бранн» (Норвегия) примет «Астану» (Казахстан) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 22 августа. Игра пройдет на стадионе «Бранн» в Бергене, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Лига конференций. Раунд плей-офф
22 авг, 20:00. Brann (Берген)
Бранн
Астана

В прямом эфире встречу покажет канал Sport Plus Qazakhstan. Превью начнется за 35 минут до старта игры, а трансляция — за пять минут.

Ответная игра состоится 29 августа. Победитель противостояния выйдет в общий раунд Лиги конференций.

Команды стартовали в ЛК со 2-го квалификационного раунда. В отборочных матчах «Бранн» победил «Гоу Эхед Иглс» (2:1 по сумме двух встреч) и «Сент-Миррен» (4:2). «Астана» обыграла «Милсами» (2:1) и «Хунедоару» (8:2).

Футбол
Лига конференций
ФК Астана
ФК Бранн
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