«Бранн» (Норвегия) примет «Астану» (Казахстан) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 22 августа. Игра пройдет на стадионе «Бранн» в Бергене, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал Sport Plus Qazakhstan. Превью начнется за 35 минут до старта игры, а трансляция — за пять минут.

Ответная игра состоится 29 августа. Победитель противостояния выйдет в общий раунд Лиги конференций.

Команды стартовали в ЛК со 2-го квалификационного раунда. В отборочных матчах «Бранн» победил «Гоу Эхед Иглс» (2:1 по сумме двух встреч) и «Сент-Миррен» (4:2). «Астана» обыграла «Милсами» (2:1) и «Хунедоару» (8:2).