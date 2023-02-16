«Фиорентина» в большинстве разгромила «Брагу» в стыковом матче Лиги конференций

«Фиорентина» в большинстве обыграла «Брагу» в первом стыковом матче Лиги конференций — 4:0.

Дублями в составе победителей отметились Артур Кабрал и Лука Йович. «Фиорентина» играла в большинстве с 55-й минуты. Прямую красную карточку получил игрок «Браги» Витор Тормена.

В других матчах «Трабзонспор» обыграл «Базель» (1:0), «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Лехом» (0:0), а «Карабах» победил «Гент» (1:0).

Ответные матчи пройдут 23 февраля. Начало всех игр — в 23.00 мск.