Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 22:43

«Фиорентина» в большинстве разгромила «Брагу» в стыковом матче Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Фиорентина» в большинстве обыграла «Брагу» в первом стыковом матче Лиги конференций — 4:0.

Дублями в составе победителей отметились Артур Кабрал и Лука Йович. «Фиорентина» играла в большинстве с 55-й минуты. Прямую красную карточку получил игрок «Браги» Витор Тормена.

В других матчах «Трабзонспор» обыграл «Базель» (1:0), «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Лехом» (0:0), а «Карабах» победил «Гент» (1:0).

Ответные матчи пройдут 23 февраля. Начало всех игр — в 23.00 мск.

Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Municipal de Braga (Брага)
Брага
0:4
Фиорентина
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
0:0
Лех
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Senol Gunes Stadium (Трабзон)
Трабзонспор
1:0
Базель
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Tofiq Bahramov - Republic Stadium (Баку)
Карабах
1:0
Гент
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/conferenceleague/2022-2023/playoff/
Лига конференций
ФК Базель
ФК Брага
ФК Буде-Глимт
ФК Гент
ФК Карабах
ФК Лех
ФК Трабзонспор
ФК Фиорентина
1
Читайте также
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига Конференций: «Трабзонспор» — «Базель», «Брага» — «Фиорентина» и другие матчи стыкового раунда

Лига конференций: швед и поляк назначили странный пенальти. Но Шейдаев не забил
Новости
RSS RSS
Все новости