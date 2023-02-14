Болельщиков сербского «Партизана» не пустили в Кишинев на матч Лиги конференций

Болельщиков сербского клуба «Партизан» не пустили в Кишинев по рекомендации службы информации и безопасности Молдавии. Таким образом матч сербской команды против «Шерифа» в Лиге конференций пройдет при пустых трибунах.

«В Кишиневе должен состояться футбольный матч между командой из Сербии и командой из Молдавии, планировалось, что в нашу страну приедут и болельщики сербской команды. Благодаря усилиям службы информации и безопасности команда Сербии будет играть при пустых трибунах, потому что планировалось привезти диверсантов», — цитирует депутата парламента правящей партии «Действие и солидарность» Адриана Кептонара «РИА Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

Матч «Шериф» — «Партизан» состоится 16 февраля. Начало — в 23.00 мск.